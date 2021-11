Nova gestão do Coleprecor é empossada em Goiás

A- A+

Desembargador Daniel Viana Júnior, Desembargador Marcello Mancilha e Desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann Divulgação/TRT-18

A nova diretoria do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor), para a gestão 2021-2022, foi empossada na noite de quarta-feira (24), na cidade de Goiânia, GO.

Assumiram os cargos de presidente o desembargador Marcello Maciel Mancilha, presidente e corregedor do TRT da 17å Região (presidente); de vice-presidente a desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockmann, corregedora regional do TRT da 15å Região; e de secretário-geral o desembargador Daniel Viana Júnior, presidente do TRT da 18å Região.

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, fez a abertura oficial da solenidade de posse, híbrida, realizada na sede do TRT da 18å Região. Ao saudar os empossandos e a gestão anterior, a cargo do desembargador Leonardo José Videres Trajano, presidente do TRT da 13ª Região (PB), a magistrada destacou os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo de 2020 em parceria com o CSJT para o aprimoramento dos serviços. “Houve uma cooperação muito intensa. A nova direção empossada terá como missão dar continuidade a esse importante trabalho que se renova na Justiça do Trabalho, sempre de forma muito dinâmica e atenta à realidade. Certamente terá sucesso dada a competência dos novos gestores que preservarão essa relação harmoniosa, dialógica e cooperativa entre o Coleprecor e o CSJT”, ressaltou a ministra.

O desembargador Leonardo Trajano, em pronunciamento, lembrou das dificuldades enfrentadas em virtude da pandemia e agradeceu à administração do TST, aos colegas desembargadores do Coleprecor, em especial , Amarildo Carlos de Lima (corregedor do TRT-12/ SC) e Dalila Nascimento Andrade (presidente do TRT-5/ BA), pela parceria na gestão, como vice-presidente e secretária-geral, respectivamente.

Trajano destacou ainda, a atuação do Coleprecor, centrada nos esforços para manter uma interlocução constante e produtiva com os órgãos superiores, o Congresso Nacional, as associações e o Ministério Público do Trabalho (MPT).

Evento aconteceu na noite desta quarta-feira (24) Divulgação/TRT-18

O novo presidente do Coleprecor, desembargador Marcello Mancilha, parabenizou e agradeceu o incansável trabalho exercido pela gestão anterior "- O Coleprecor é um fundamental instrumento de união, diálogo e troca de experiências entre os tribunais regionais do trabalho de nosso país”, destacou os impactos da tecnologia no mundo do trabalho e o surgimento de novas modalidades de prestação de serviços, especialmente com o advento da Revolução Industrial 5.0, calcada na nanotecnologia e finalizou ressaltando que o Coleprecor não medirá esforços para estreitar as relações entre os tribunais e o CSJT no intuito de fortalecer a instituição e demonstrar sua importância no contexto da sociedade brasileira. “A entidade será sempre um espaço de acolhimento, de diálogo, de vontade, de proatividade e de trabalho".

Além da ministra Peduzzi, prestigiaram telepresencialmente a solenidade os ministros Luiz Philippe Vieira de Mello Filho (vice-presidente do TST e CSJT), Aloysio Corrêa da Veiga (corregedor-geral da Justiça do Trabalho), Renato de Lacerda Paiva, Lelio Bentes Corrêa, Dora Maria da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, Delaíde Alves Miranda Arantes, Alexandre de Souza Agra Belmonte, Cláudio Mascarenhas Brandão, Douglas Alencar Rodrigues e Amaury Rodrigues Pinto Junior, entre outras autoridades, também de forma presencial.

A Record TV prestigiou o evento representada pelo diretor executivo da Record TV Goiás, Josiel Ferreira da Silva, e pela gerente de Relações Institucionais, Karina Lajusticia.