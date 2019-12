Novo ataque mata mais um índio em aldeia no Maranhão

Guilherme Padin, do R7

Indígenas protestaram após atentado na semana passada Divulgação

Um indígena foi morto na terra Araribóia, em Amarante, no Maranhão, na manhã desta sexta-feira (13). A informação foi confirmada à reportagem do R7 pelo SEDIHPOP (Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular) do estado. Erisvan Guajajara foi assassinado a facadas.

“Todas as pessoas que não gostam de nós estão se sentindo autorizadas a matar porque sabem que a impunidade impera”, escreveu a líder indígena Sônia Guajajara em sua conta no Instagram.

A morte de Dorivan se soma a outras duas que ocorreram na semana passada. No último dia 7, dois índios da etnia Guajajara morreram após um atentado a lideranças indígenas em local entre as aldeias Boa Vista e El Betel.

Na ocasião, o Governo do Maranhão pediu providências à Polícia Federal, que, em nome do ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, informou que a equipe da Polícia Federal foi enviada ao local para investigar o crime e suas motivações.