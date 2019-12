Número de passageiros de aviões retoma crescimento em 2019

Ponte aérea Rio-São Paulo é o trecho com maior número de passageiros no país Márcio Neves/R7

Segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o número de passageiros de avião cresceu 1,2% em 2019, com uma tendência de recuperação do setor no próximo ano. Foram 108,3 milhões de passageiros entre janeiro e novembro de 2019, frente a 107 milhões em 2018 no mesmo período.

Os voos domésticos lideraram esse crescimento, com um aumento de 1,6% no fluxo de passageiros, com 86,4 milhões de pessoas viajando pelo país este ano, frente a 85 milhões no ano passado.

Já para viagens internacionais o fluxo se manteve estável, foram 21,9 milhões de passageiros em 2019 e o mesmo número em 2018 no período entre janeiro e novembro.

Governo vai adotar medidas para baratear combustível de aviação em 2020 Divulgação/Petrobras

Medidas para crescer mais em 2020

O Ministério da Infraestrutura planeja uma série de medidas e investimentos na aviação regional para estimular um crescimento do setor em 2020.

Segundo o ministro Tarcísio de Freitas, haverá esforços para ampliar a desburocratização e desregulamentação do setor, além de medidas para tentar reduzir o custo do combustível de aviação e ampliar os investimentos em aeroportos em cidades menores para expandir a malha aérea para estes locais.

Algumas companhais aéreas também apostam em um crescimento mais acentuado no setor no próximo ano. A Azul, por exemplo, anunciou investimentos para compra de novas aeronaves e expansão de suas operações para dezenas de cidades brasileiras.

Rotas mais movimentadas

Ainda segundo dados da Anac, a tradicional ponte-aérea continua sendo a rota mais movimentada de passageiros do Brasil em 2019, com 3,6 milhões de passageiros viajando entre o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro e o aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Em segundo lugar vem a rota São Paulo-Porto Alegre, com mais de 2 milhões de passageiros, seguida pela rota São Paulo-Brasília, por onde viajaou mais de 1,8 milhão de pessoas.

Reprodução

Quando o assunto são viagens internacionais, a rota entre o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e o aeroporto Artur Benitez, no Chile, foi a mais movimentada e recebeu mais de 1,2 milhão de passageiros.

Buenos Aires foi a segunda rota de voo internacional mais popular no Brasil, para onde viajou 1,2 milhão de passageiros, seguida de Miami, para onde foram mais de 822 mil brasileiros.