Óleo já atinge 14 unidades de conservação no Nordeste Habitat do peixe-boi marinho, reserva de Cururupu, no Maranhão, entra na lista de afetadas, assim como Batoque (CE) e Lagoa do Jequiá (AL) Óleo atinge novas reservas e já polui 14 unidades de conservação

Manchas de óleo na praia de Lagoa do Pau, no município de Coruripe, em Alagoas CARLOS EZEQUIEL VANNONI/AGÊNCIA PIXEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O óleo que atinge as praias do Nordeste chegou a novas áreas de conservação nas últimas horas. São as reservas extrativistas de Cururupu, no Maranhão, Batoque, no Ceará, e a Reserva Marinha Lagoa do Jequiá, em Alagoas.

Os novos locais passaram a ser documentados pelo ICMbio, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, entre quinta (10) e esta sexta-feira (11) a partir de informações passadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e pelas próprias reservas. O Ibama conta 152 pontos atingidos pelo óleo no Nordeste.

A presença do poluente traz prejuízos não só ao meio ambiente, mas à sobrevivência das comunidades locais, que vivem em boa parte do turismo e da pesca.

Segundo o ICMbio, há ainda outra complicação em relação à poluição na reserva de Cururupu, no Maranhão, que é o fato de o espaço ser habitat do peixe-boi (Trichechus manatus), que está na lista de espécies ameaçadas.

Veja todas as unidades de conservação atingidas pelo óleo:

- APA Delta do Parnaíba (PI)

- Resex Delta do Parnaíba (MA e PI)

- Resex Cururupu (MA)

- Parna Lençóis Maranhenses (MA)

- Resex Prainha do Canto Verde (CE)

- APA Barra do Rio Mamanguape (PB)

- ARIE Manguezais da foz do Rio Mamanguape (PB)

- APA Costa dos Corais (CE)

- Parna Jericoacoara (CE)

- Resex Acaú-goiana (PB)

- Resex Batoque (CE)

- Resex Marinha Lagoa do Jequiá (AL)

- APA Piaçabuçu (AL)

- Rebio Santa Isabel (SE)