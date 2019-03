Operação mira facção criminosa no sistema prisional do DF Foram cumpridos 14 mandados de prisão e de busca e apreensão contra sete integrantes de organizações criminosas nesta sexta-feira (22) Operação mira facção criminosa no sistema prisional do DF

Operação cumpriu 14 mandados de prisão nesta sexta Divulgação

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) e a Polícia Civil realizaram, na manhã desta sexta-feira (22), a Operação Continuum, que cumpriu 14 mandados de prisão e de busca e apreensão contra sete integrantes de organização criminosa com atuação no sistema prisional.

De acordo com a assessoria de imprensa do MP, as medidas foram autorizadas pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Brasília e executadas no Distrito Federal e em São Paulo. Esta é a sétima operação contra as atividades de facções criminosas no Distrito Federal e no entorno.

As apurações foram feitas pela Divisão de Repressão às Facções Criminosas da Cecor/PCDF e contaram com o apoio dos promotores do Nupri/MPDFT (Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios).

Segundo as investigações, 9 dos 11 integrantes da organização exerciam funções de liderança na Capital Federal. Os investigadores alegam que as provas reunidas demonstram articulação entre os faccionados e também discussão sobre assuntos como o “tráfico de entorpecentes (atividade principal da organização criminosa); a cooptação de adolescentes para futura integração ao grupo; a implementação de um ‘setor do paiol’, para a aquisição de armas; e as movimentações ocorridas no sistema prisional.”

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios diz que, no ano passado, o Nupri e a Difac/PCDF realizaram quatro operações contra facções criminosas que tentam se instalar no Distrito Federal. O MPDFT integrou ações nacionais contra integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital); do CV (Comando Vermelho), do TCP (Terceiro Comando Puro), da ADA (Amigo dos Amigos); do PCV (Primeiro Comando de Vitória) e da paraibana Okaida RB, uma dissidência da Okaida.