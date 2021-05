Operações prendem mais de 120 por exploração infantil nas estradas Campanhas deflagradas nas rodovias do país pela PRF e pela Polícia Militar de diferentes estados e do DF resgataram 67 crianças

Operação Oneesca IV, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, deteve mais de 40 pessoas Divulgação

Mais de 120 pessoas foram detidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Militar de diferentes estados e do Distrito Federal nas operações Oneesca IV e Parador 27, respectivamente. As diligências tinham como objetivo combater a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias do país, além de buscar pontos de exploração e vulnerabilidade desse público. No total, 67 menores foram resgatados. Os resultados das duas operações foram divulgados nesta sexta-feira (28) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com o ministério, o mês de maio foi escolhido por fazer alusão ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. “É um crime inaceitável, e que pode causar impactos irreversíveis. A proteção de crianças e adolescentes é prioridade no governo do presidente Bolsonaro”, ressaltou o ministro Anderson Torres.

A Operação Oneesca IV, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, teve início no dia 14 deste mês. Mais de 40 pessoas já foram detidas e 31 menores resgatados - sendo 10 em situação de efetiva exploração sexual e 21 em situação de vulnerabilidade. No total, 1.109 locais foram fiscalizados.

Nas rodovias estaduais, a Polícia Militar das unidades da federação deflagraram a Operação

Parador 27, com a articulação da Secretaria de Operações Integradas (Seopi). Foi a primeira vez que as polícias militares atuaram em uma operação rodoviária de forma simultânea. Até esta sexta (28), foram detidas 82 pessoas. Foram resgatados 36 menores foram resgatados e 1.508 locais foram fiscalizados em todo o país.

Canais para denunciar

As denúncias sobre exploração sexual infantil podem ser feitas por meio do Disque 100, Disque 191 e do Ligue 180 de forma gratuitas. O denunciante não precisa se identificar. Qualquer pessoa pode acionar o serviço, que funciona diariamente, 24 horas. Entre os grupos atendidos pelo Disque 100, estão crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência. Já as denúncias de violência contra a mulher são registradas pelo Ligue 180.