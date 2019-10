Órgãos têm até 48 horas para apurar vazamento no Nordeste Vazamento atingiu mais de 100 praias no Nordeste do país. Segundo o Ibama, sete tartarugas, uma ave e um golfinho morreram

Tartaruga coberta de óleo na praia de Itatinga, Alcâtanra (BA) Julio Deranzani Bicudo via REUTERS

O ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles foi às redes sociais no último sábado (5) para se pronunciar sobre a poluição por petróleo que ocorreu em cerca de 124 praias no nordeste do país.

Segundo Ricardo Salles, o presidente Jair Bolsonaro determinou que o Ibama, Instituto de Conservação Chico Mendes e demais órgãos apurassem "as responsabilidades sobre as manchas de óleo que atingiram o nordeste brasileiro"

Localidades atingidas pelo vazamento de óleo Ibama

"Diversas equipes já estão em ação e na segunda-feira faremos vistoria in loco com o Governador de Sergipe", escreveu ele em sua rede social.

Segundo relatório do Instituto Nacional do Meio Ambiente (IBAMA), sete de onze tartarugas resgatadas morreram. Uma ave e um golfinho também não resistiram.