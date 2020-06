Patrão da mãe de Miguel diz que está abalado com morte do menino Ele é prefeito de Tamandaré e a primeira-dama foi indiciada pela morte da criança, que caiu do 9º andar do prédio onde vivem em Recife (PE) Prefeito de Tamandaré diz que está abalado após morte do menino Miguel

Garoto caiu do 9ª andar de prédio residencial de luxo em Recife, Pernambuco Reprodução

O patrão de Mirtes Santana, o prefeito de Tamandaré, cidade distante 100 km da capital de Pernambuco, Sérgio Hacker Corte Real, marido de Sari Gaspar Corte Real, que foi acusada pela polícia de homicídio culposo [sem intenção de matar] do menino Miguel Otávio, 5, afirmou por meio de nota que está "profundamente abalado" com o caso.

A nota (veja íntegra abaixo) também afirma que "no momento próprio e de forma oficial", o prefeito e a primeira-dama vão prestar "as informações aos órgãos competentes" sobre as circunstâncias da morte do garoto.

O prefeito ainda não se posicionou sobre a mãe do garoto, Mirtes Renata Santana de Souza, estar registrada como funcionária da Prefeitura de Tamandaré e nunca ter trabalhado para a cidade, já que prestava serviço na casa da família do prefeito.

Sari Corte Real e Sérgio Hacker Reprodução/Instagram

Na terça-feira (2), em um dia de trabalho comum na casa da família, Mirtes levou o garoto para o trabalho, já que a escolinha estava fechada por causa da pandemia. Em determinado momento a doméstica precisou sair para passear com o cachorro da família e deixou o filho com a patroa.

O menino tentou ir atrás e imagens de câmeras de segurança mostram o menino dentro do elevador e a primeira-dama, Sari Corte Real, apertando o botão do nono andar e deixando que a porta do elevador se fechasse com o garoto, sozinho, dentro.

Ao chegar ao nono andar, ele teria se debruçado em um parapeito, e em seguida, se desequilibrou e caiu. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a primeira-dama foi negligente e foi indiciada por homicídio culposo.

Veja a íntegra da nota

"A Prefeitura de Tamandaré, por meio de sua assessoria de imprensa, comunica que o Prefeito de Tamandaré/PE, Sérgio Hacker Corte Real se encontra profundamente abalado pelo fato já noticiado pela imprensa (lamentável perda do pequeno Miguel), e que no momento próprio e de forma oficial, prestará as informações aos órgãos competentes"