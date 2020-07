PF destrói mais de 538 mil pés de maconha no sertão de Pernambuco Operação Muçambê III tinha objetivo de reprimir o cultivo de maconha em cidades do sertão pernambucano e durou três semanas

Ação incinerou cerca de 180 toneladas da droga Divulgação/Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, entre os dias 22 de junho e 12 de julho, a Operação Muçambê III, que tinha o objetivo de reprimir o cultivo ilícito de maconha no sertão de Pernambuco.

A operação incinerou mais de 538 mil pés de maconha, que equivalem, após o processamento, a cerca de 180 toneladas da droga.

A ação se concentrou nas zonas rurais dos municípios de Salgueiro, Parnamirim, Dormentes, Cabrobó, Belém do São Francisco, Orocó, Carnaubeira da Penha, Floresta e Betânia.

A PF (Polícia Federal) realizou a operação em conjunto com Polícia Rodoviária Federal, além de contar com o apoio da Secretária de Defesa Social do Estado de Pernambuco, bombeiros militares, policiais militares e civis do estado.

A operação foi dividida em duas etapas. Na primeira delas, entre os dias 22 de junho a 01 de julho, foram realizadas trabalhos de inteligência e levantamentos dos pontos geográficos onde estavam as roças de maconha. A partir do dia 2 de julho, foram iniciados os trabalhos de logística e atividades operacionais.

No total, entre policiais federais, policiais rodoviários federais, agentes administrativos, bombeiros militares, paramédicos, policiais civis e militares de Pernambuco, e trabalhadores contratados para a destruição das roças foram empregados mais de 180 profissionais.