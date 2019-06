PF inicia operação de combate a crimes cibernéticos

Giuliana Saringer, do R7

Autoridades cumprem dez mandados Divulgação/ PF - 04.06.2019

A PF (Polícia Federal) iniciou a operação Singular na manhã desta terça-feira (4) para combater crimes cibernéticos. As autoridades cumprem cinco mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva em São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará.

As investigações da PF chegaram a uma organização criminosa com abrangência nacional. Foram identificados sete integrantes deste grupo. O principal crime cometido por eles é a fraude bancária eletrônica, com o roubo de dados de cartões de crédito e sua posterior revenda.

As autoridades identificaram um dos hackers da quadrilha que invadiu o sistema informático de uma grande empresa responsável pela elaboração de concursos e cobrava valores em criptomoedas para aprovar candidatos que conseguissem chegar à segunda fase do certame.

O crime de formação de organização criminosa prevê pena de três a oito anos de prisão, enquanto o de furto de cartões de crédito, de dois a oito anos.

Por fim, o crime de invasão de dispositivo informático, pena de um a quatro anos.