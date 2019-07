Piloto morre durante voo e copiloto faz pouso de emergência no MS Aeroporto de Campo Grande acionou o protocolo de emergência, mas o piloto já estava morto quando foi socorrido pela equipe de resgate Piloto morre durante voo e copiloto faz pouso de emergência no MS

O piloto Benedito Ricci, à direita na foto, morreu durante um voo entre a Bahia e São Paulo Reprodução/Facebook

O piloto de um avião de pequeno porte que teria saído da cidade de Barreiras, na Bahia, e seguiria para Americana, em São Paulo, passou mal e morreu durante o voo neste sábado (6). O copiloto assumiu a aeronave e solicitou um pouso de emergência no aeroporto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Logo que identificou a situação, o copiloto Matheus Pasquotti, assumiu o comando do avião, um King Air C90A de prefixo PT-MJQ. e declarou por rádio a situação de emergência e pediu apoio de uma equipe de resgate para tentar reanimar o piloto Benedito Fernando Ricci, de 59 anos, logo após o pouso.

Prontamente equipes da Infraero, empresa pública que administra o aeroporto de Campo Grande, colocou equipes de resgate de prontidão próxima a pista de pouso.

Segundo a Infraero, o avião pousou em segurança, mas ao iniciar o procedimemto de resgate do piloto, as equipes constaram que ele já estava morto. A causa da morte não foi informada.

"Acordamos hoje pela manhã, tomamos nosso café, preparamos nossas coisas, tiramos o avião do hangar e fomos fazer o que mais gostamos de fazer ..... VOAR .... mas no meio do caminho, como em um piscar de olhos, você se foi meu amigo !!!!!", lamentou o copiloto Matheus Pasquotti em suas redes sociais.

Depois do ocorrido, Pasquotti publicou uma homenagem ao amigo no Facebook. No texto relembra que foram cinco anos voando juntos, um período de muita amizade e alegria e que, em um "piscar de olhos", no meio do viagem, o amigo "se foi".

Ainda na noite deste sábado, o corpo de Benedito Fernando Ricci, de 59 anos, foi levado de Campo Grande para Rio Claro, no interior de São Paulo, onde foi sepultado na manhã deste domingo (7).