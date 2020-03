Positivo para coronavírus, senador Nelsinho Trad está na UTI

Trad estava na comitiva presidencial que foi aos EUA Reprodução/Facebook

Diagnosticado com coronavírus, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), de 58 anos, foi encaminhado para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Sírio-Libanês de Brasília nesta quarta-feira (18). A informação foi confirmada por três diferentes fontes de três diferentes setores do Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

Ele deu entrada no hospital às 9h e foi submetido a uma tomografia, que apontou “achados no pulmão, lesões típicas de coronavírus”. O diagnóstico seria uma pneumonia causada em decorrência do covid-19, quadro clássico dos pacientes com o vírus.

Segundo um dos profissionais que cuidaram do caso, “ele estava saturando mal (oxigenação no sangue baixa) 92-93, um quadro claro de pneumonia viral do covid-19.”

No momento, a situação do senador, que também é médico, é considerada "bem delicada”. Ele deve ficar em observação intensiva durante toda a madrugada desta quinta-feira (19). De acordo com uma fonte da área médica, Nelsinho Trad "está consciente e orientado, mas com insuficiência respiratória, além do quadro infeccioso.”

Leia mais: Ministro de Minas e Energia testa positivo para coronavírus

Antes de ingressar na UTI, Trad esteve três vezes no hospital. Na primeira entrada apresentou falta de ar, febre e realizou exames. Depois, o quadro de saúde foi piorando. Nesta última passagem pelo hospital, precisou ficar internado.

Nelsinho Trad foi um dos membros da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos no início do mês. Na ocasião, o senador disse, em nota, ter sido surpreendido quando o secretário de comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, teve teste positivo para a covid-19.

"Segui fiel e estritamente os protocolos de quem se enquadra em comunicante de caso. Fiz o exame, que resultou positivo. Serenamente, com fé em Deus, e atendendo todas as orientações dos profissionais de saúde envolvidos nesse enfrentamento, estou em casa com a minha família, guardando o período de isolamento", afirmou Trad.

General Heleno, ministro chefe do GSI, testa positivo para coronavírus

A assessoria de imprensa do senador, no entanto, negou que esteja na UTI, e informou que ele não está entubado e respira normalmente.

Confira a íntegra da nota enviada à imprensa pela assessoria do senador.

O senador Nelsinho Trad encontra-se sob observação médica numa ala do Sírio Libanês, em Brasília. O quadro é estável e ele não está em UTI, como divulgado pelo R7. Durante consulta de rotina esta tarde, foi solicitado pelo infectologista que o atendeu, que o senador permanecesse no hospital por conta da febre, que não estava cedendo. O senador não está entubado e respira normalmente.

Leia também: Vejas as principais perguntas sobre o coronavírus