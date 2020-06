Prefeitura gerida por patrão registra mãe de Miguel como servidora

Do R7, com informações da Record TV

Portal da transparência do município mostra Mirtes como servidora Reprodução

Doméstica no apartamento em um condomínio de luxo no Recife onde moravam a primeira-dama e o prefeito de Tamandaré, Mirtes Renata Santana de Souza tem seu nome registrado como servidora da cidade gerida pelo patrão, Sérgio Hacker (PSB-PE). A informação consta no portal da transparência do município

Miguel Otávio, de 5 anos, filho de Mirtes, morreu após ser deixado sozinho no elevador pela primeira-dama, Sari Gaspar Corte Real. A doméstica precisou sair para passear com o cachorro da família e deixou o filho com a patroa. O menino tentou ir atrás dela. Imagens de câmeras de segurança mostram Miguel entrando do elevador e a primeira-dama, que é a patroa da doméstica, apertando o botão do nono andar e deixando que a porta do elevador se fechasse com o garoto, sozinho, dentro.

Ao chegar ao nono andar, ele teria se debruçado em um parapeito, e em seguida, se desequilibrou e caiu. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a patroa da mãe da criança agiu com negligência. A patroa foi detida, mas pagou fiança de R$ 20 mil e responderá em liberdade por homicídio culposo.