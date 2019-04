Do R7

Presidente da Record TV faz visita ao TRF da 3ª Região No encontro com Therezinha Cazerta, desembargadora federal, foi discutido o fortalecimento das instituições, tecnologia no judiciário entre outros temas

Da esquerda para a direita: Marcelo Cordeiro, Therezinha Cazerta, Luiz Cláudio Costa e Paulo Sérgio Domingues Foto: João Fábio/TRF3

No início desta semana, o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, foi recebido pela presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a desembargadora federal Therezinha Cazerta.

Durante a visita, que teve como objetivo principal consolidar e reforçar o relacionamento entre as instituições, discorreram sobre o avanço tecnológico do judiciário como facilitador do acesso à Justiça, o impacto das restrições orçamentárias, entre outros assuntos.

Na ocasião, Luiz Cláudio fez o convite à desembargadora Therezinha Cazerta para participar do programa institucional Estúdio News exibido, às quartas-feiras às 22h, na Record News.

Participaram ainda do encontro, o presidente da Comissão de Informática e membro do Comitê-Gestor Regional do PJe, desembargador federal Paulo Sérgio Domingues e os assessores executivos institucionais da Record TV, Marcelo Cordeiro e Karina Lajusticia.