Presidente da Record TV visita Polícia Federal em SP

Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho (Superintendente Regional da Polícia Federal de SP), Luiz Cláudio Costa (presidente da Record TV) e Luiz Roberto Ungaretti de Godoy (delegado regional executivo) Karina Lajusticia

Em visita ao Departamento de Polícia Federal na tarde desta terça-feira (30), o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa, foi recebido pelo Superintendente Regional da Polícia Federal de São Paulo, delegado federal Lindinalvo Alexandrino de Almeida Filho.

No Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, 30 de julho, Luiz Cláudio ressaltou a importância da parceria existente entre as instituições para divulgação de campanhas e notícias de interesse da coletividade, de toda a sociedade.

Sobre a campanha “Somos Livres: todos contra o tráfico de pessoas”, lançada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), a ONU Brasil e parceiros, Filho destacou a importância da inclusão social das vítimas por meio do acesso ao mercado de trabalho.

Dado o número de vítimas que aumenta a cada ano, o MPT atua nesse tema com ações preventivas e de acolhimento às vítimas. Em parceria com a Polícia Federal e a Unicamp o MPT apresentou, hoje, em audiência pública com diversas companhias aéreas o projeto “Liberdade no Ar”, cujo objetivo é capacitar funcionários das empresas aéreas para que possam intuir situações de risco e reforçar a rede de combate ao tráfico humano.

Durante a conversa, Filho falou sobre a dificuldade da vítima, em muitos casos, de denunciar o crime.

“Eles realmente acreditam que terão uma nova oportunidade de vida e preferem não expor a situação de exploração”, afirmou o Superintendente Regional da PF.

O piloto do projeto “Liberdade no Ar” foi iniciado no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), por meio da coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conaete), do MPT, procuradora Catarina Von Zuben.

Participou também do encontro, o delegado regional executivo, Luiz Roberto Ungaretti de Godoy.