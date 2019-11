Do R7

Presidente da Record TV visita Tribunal de Justiça no Rio de Janeiro Desembargador Cláudio Mello Tavares falou sobre a importância da parceria com a Record TV na divulgação de assuntos de interesse social

Da esquerda para a direita: Marcelo Cordeiro, Sérgio Maciel, Cláudio de Mello Tavares, Luiz Cláudio Costa, Karina Lajusticia e Renata Gil Luis Henrique Vincenti/TJRJ

Na tarde desta sexta-feira (29), o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa fez uma visita de cortesia ao desembargador Cláudio de Mello Tavares, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Na ocasião, Tavares ressaltou a importância do trabalho em parceria com a Record TV na divulgação de assuntos do interesse da sociedade.

Entre os temas abordados, falaram sobre os rumos do jornalismo no país e sobre a gestão de Cláudio de Mello Tavares no Tribunal de Justiça.

O desembargador comentou ainda, sobre a progressão funcional dos servidores e sua alegria em poder deixar um legado durante sua passagem pela Presidência.

Participaram do encontro, os diretores e a gerente de Relações Institucionais da Record TV, Marcelo Cordeiro, Sérgio Maciel e Karina Lajusticia, respectivamente.

Ao final da visita, a recém eleita presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), juíza Renata Gil cumprimentou Luiz Cláudio Costa no gabinete da Presidência do TJRJ.