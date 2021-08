Publicitário Duda Mendonça morre em São Paulo, aos 77 anos Ele foi um dos maiores profissionais de marketing do país e fez a campanha eleitoral de Lula à Presidência em 2002

Brasil | Da Record TV, com informações da Agência Estado

A- A+

O publicitário Duda Mendonça, de 77 anos, morreu nesta segunda-feira (16). Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês há cerca de dois meses, tratando um câncer no cérebro.

A informação foi confirmada pela Record TV.

Duda Mendonça fez a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2002.

Duda Mendonça foi marqueteiro de Lula na campanha de 2002 Elza Fiúza/03.01.2003/Agência Brasil

Mendonça, que esteve envolvido diretamente no escândalo do mensalão, foi absolvido em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros concluíram que ele não teria como saber se era ilícita a origem de R$ 10,3 milhões que recebeu em 2002 na campanha de Lula ao Palácio do Planalto.

Anos mais tarde, em 2016, teve seu nome envolvido na Operação Lava Jato, sob suspeita de ter recebido R$ 10 milhões para o grupo político do presidente Michel Temer delatado por executivos da Odebrecht.

Casado com Aline Mendonça, ele deixa quatro filhos.