Queiroga diz que 1,5 milhão de doses da Johnson chegam amanhã De acordo com o ministro, lote deve desembarcar no aeroporto internacional de Guaruhos (SP) às 6h45

A- A+

Queiroga promete vacinar todo o país em 2020 Jefferson Rudy/Agência Senado - 08.06.2021

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou na comissão temporária do Senado que discute ações contra a covid-19, que devem chegar amanhã ao aeroporto internacional de Guarulhos (SP) 1,5 milhão de doses da Johnson.

Queiroga afirma que todos os adultos terão 1ª dose até setembro

"Em relação às vacinas da Janssen, elas estavam previstas no nosso calendário para o último trimestre do ano. Eram 38 milhões de doses. Negociamos com eles e iriam antecipar 3 milhões de doses na semana passada, lamentavelmente não foi possível. Mas antecipo aqui que amanhã deve chegar no aeroporto de Guarulhos 1,5 milhão", disse o ministro.

O quarto imunizante que passa a ser aplicado nos brasileiros deve chegar às 6h45.

Queiroga destacou ainda que o imunizantes da Janssen, braço farmacêutico do grupo Johnson & Johnson, tem a vantagem de exigir uma única aplicação, ao contrário das outras opções de vacina contra a covid-19.

O Ministério da Saúde antecipou ainda que a pasta negocia receber um milhão de doses adicionais da CoronaVac em 24 de junho. Elas chegarão ao Brasil junto com os insumos entregues pela China.