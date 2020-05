Regina Duarte deixa Secretaria de Cultura e assume Cinemateca de SP Como o R7 antecipou, em café da manhã no Alvorada mais cedo, atriz pediu ao presidente para ficar mais próxima da família na capital paulista

Ao lado da deputada Carla Zambelli, Regina Duarte acena para apoiadores Pedro Ladeira/Folhapress – 20.05.2020

Conforme o R7 antecipou nesta quarta-feira (20), a atriz Regina Duarte deixou o comando da Secretaria de Cultura e vai assumir, em alguns dias, a Cinemateca em São Paulo. Para o lugar dela, o ator Mario Frias foi convidado e deve assumir o cargo.

Dois meses e meio depois de assumir o cargo, a atriz relatou que sente falta de sua família, mas assumirá a nova função na capital paulista para que possa continuar a contribuir com o governo e a cultura brasileira.

"Estou sentido muita falta dos meus netos, dos meus filhos, da minha família, que é uma coisa à qual sempre fui muito ligada. É um presente duplo: a cinemateca e ficar próxima à minha família", disse a atriz em gravação divulgada no perfil de Jair Bolsonaro no Facebook (assista abaixo).

Mario Frias foi convidado e deve assumir Cultura Reprodução/Instagram

No vídeo, Regina Duarte aparece ao lado do presidente e pergunta em tom bem-humorado: "Tá me fritando, presidente?"

Bolsonaro responde e diz que, "toda semana, tem um ou dois que, segundo a mídia, estão sendo fritados. O objetivo é desestabilizar a gente e tentar jogar o governo no chão. Não vão conseguir jamais fritar você."

Em seguida, Regina Duarte faz o anúncio que vai comandar a Cinemateca de São Paulo. "Olha gente, deixa eu contar. Eu acabo de ganhar um presente, que é um sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro. Um convite para fazer a Cinemateca, que é um braço de cultura que funciona lá em São Paulo, um museu de toda a filmografia brasileira. Fica ali, secretariando o governo, dentro da cultura, na Cinemateca. Obrigada, presidente!"

Nos próximos dias, durante a transição, será mostrado o trabalho já realizado nos últimos 60 dias.

Bolsonaro e Regina Duarte gravaram um vídeo hoje. Assista:

*Com a colaboração de Raphael Hakime, do R7