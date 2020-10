Rêgo Barros é exonerado do cargo de porta-voz da Presidência O general estava na função desde janeiro de 2019, quando Bolsonaro assumiu. Saída foi confirmada no Diário Oficial da União, nesta quarta

Rêgo Barros é exonerado do cargo de porta-voz Valter Campanato/Agência Brasil - 25.01.2019

O general Otávio Santana do Rêgo Barros não ocupa mais o cargo de porta-voz da Presidência da República. O militar teve a exoneração confirmada na edição desta quarta-feira (7) do DOU (Diário Oficial da União). Portaria foi assinada pelo ministro chefe da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto.

Rêgo Barros foi nomeado para função logo no início do governo Bolsonaro. O presidente havia escolhido o general para o cargo em janeiro de 2019, logo que assumiu.

No entanto, na passagem entre julho e agosto, o governo federal informou que iria desativar o cargo de porta-voz da presidência. Isso por causa da MP (medida provisória) 980/20, que recriou o Ministério das Comunicações.

Rêgo Barros é militar experiente e com experiência em comunicação social e trato com a imprensa. O militar tem em seu currículo a participação na Missão de Paz no Haiti, além de ter chefiado também o Centro de Comunicação Social do Exército, sob o comando do general Eduardo Villas Boas, sucedido posteriormente pelo general Edson Leal Pujol.