Adesivos de capivara para crianças mostram cenas de violência e suicídio

Produtos escolares com estampas de capivara, popularizados como itens inofensivos para crianças, foram alvo de críticas por esconderem imagens de violência. Pais denunciam que figurinhas, canetas e cadernos trazem ilustrações perturbadoras, como capivaras apontando facas contra outros animais e com cordas no pescoço.

