Alerta: Enchentes no RS causam inundações em bairros após aumento do nível da Lagoa dos Patos Moradores devem deixar suas casas e buscar local seguro, alerta Defesa Civil. O aumento do nível da Lagoa dos Patos resultou em inundações...

Revista Oeste| 10/05/2024 - 08h03 (Atualizado em 10/05/2024 - 08h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share