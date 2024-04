Alerta: Nova onda de calor atinge 6 Estados no Brasil Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul devem ter aumento de até 5º C em relação à temperatura média...

Revista Oeste| 28/04/2024 - 12h03 (Atualizado em 28/04/2024 - 12h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share