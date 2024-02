Amapá declara emergência em Macapá por erosão em bairro Recentemente, o estado do Amapá decretou situação de emergência na cidade de Macapá... Recentemente, o estado do Amapá decretou situação de emergência na cidade de Macapá devido a um problema grave de erosão em um bairro local. Até o momento, foram identificadas doze casas com danos estruturais causados pela erosão, o que tem gerado preocupação e necessidade de ações imediatas. Para saber mais sobre essa situação crítica e as medidas que estão sendo tomadas para solucionar o problema, consulte a matéria completa no site da Revista Oeste.Leia mais em Brasil: notícias e artigos - Revista Oeste • Amapá decreta emergência em Macapá por erosão em bairro • Saiba qual a melhor linguiça toscana para o churrasco • Luiza Helena Trajano se pronuncia, sobre morte da tia Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.