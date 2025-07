Aneel mantém bandeira vermelha em julho; veja dicas para economizar energia A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira tarifária vermelha patamar 1 para as contas de luz do mês de julho... Revista Oeste|Do R7 02/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 16h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aneel Conta de energia ficará mais cara Revista Oeste - Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve a bandeira tarifária vermelha patamar 1 para as contas de luz do mês de julho. A medida, segundo o órgão, é necessária diante da redução no volume de chuvas e da menor geração de energia por hidrelétricas, conforme apontam projeções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para saber mais sobre como economizar energia e enfrentar a bandeira vermelha!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Ameaça de explosão obriga retirada de moradores no interior do PR

Morte de funcionário fecha Aeroporto de Viracopos por 4 horas

Onda de frio derruba temperaturas para abaixo de zero no Sul do país