Anvisa suspende lotes do detergente Ypê e alerta para risco de contaminação microbiológica A Química Amparo, responsável pela fabricação do produto, já havia alertado a agênciaLeia a matéria completa no nosso parceiro Brasil...

Revista Oeste| 09/05/2024 - 19h03 (Atualizado em 09/05/2024 - 19h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share