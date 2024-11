Apex se posiciona contra decisão do Carrefour francês de vetar a carne do Mercosul Apex se posiciona contra decisão do Carrefour francês de vetar a carne do Mercosul

Revista Oeste|Do R7 21/11/2024 - 11h09 (Atualizado em 21/11/2024 - 11h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share