Atacante do XV de Jaú sofre infarto e morre, aos 26 anos

Minutos antes do confronto entre XV de Jaú e União Suzano, neste domingo, 16, pela oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A3, o atacante Gabriel Popó, de 26 anos, sofreu um infarto fulminante e faleceu. O jogador passou mal no alojamento do clube e chegou a ser socorrido pela equipe médica, sendo encaminhado de ambulância para a Santa Casa de Jaú, onde não resistiu. A Federação Paulista de Futebol (FPF) suspendeu o confronto.

