Ator Francisco Cuoco é velado nesta sexta-feira em São Paulo

O velório do ator Francisco Cuoco, um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira, ocorre nesta sexta-feira, 20, no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, com acesso ao público até as 15 horas. O enterro será reservado a familiares e amigos.

