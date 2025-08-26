Avião da extinta Vasp vai virar suíte de hotel
O transporte sobre carreta da fuselagem de um avião Boeing 727 surpreendeu neste sábado, 23, os moradores de Dom Pedro, cidade de...
O transporte sobre carreta da fuselagem de um avião Boeing 727 surpreendeu neste sábado, 23, os moradores de Dom Pedro, cidade de 23 mil habitantes na região central do Maranhão. A peça, com quase 40 metros de comprimento, transitou pelas ruas do município nordestino, causando principalmente espanto em olhares e exigindo perícia do motorista. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra todos os detalhes dessa transformação inusitada! Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:
O transporte sobre carreta da fuselagem de um avião Boeing 727 surpreendeu neste sábado, 23, os moradores de Dom Pedro, cidade de 23 mil habitantes na região central do Maranhão. A peça, com quase 40 metros de comprimento, transitou pelas ruas do município nordestino, causando principalmente espanto em olhares e exigindo perícia do motorista.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra todos os detalhes dessa transformação inusitada!
Leia Mais em Revista Oeste - Brasil: