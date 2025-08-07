Aviões da Air France e Azul quase se chocam em Guarulhos Dois aviões ficaram a poucos metros de uma colisão em solo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta quarta-feira...

Dois aviões ficaram a poucos metros de uma colisão em solo no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta quarta-feira, 6. O incidente envolveu um Airbus A350-900 da Air France e um Embraer 195-E2 da Azul. As aeronaves se preparavam para decolar na pista 10L quando a sequência de taxiamento foi rompida.

