Avocado: ‘Mini-abacate’ de SP ganha o mundo Responsável por mais de 40% da produção brasileira de avocado, São Paulo despertou o interesse do mercado internacional. O Estado... Revista Oeste|Do R7 08/04/2025 - 19h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fazenda jaguacy

Responsável por mais de 40% da produção brasileira de avocado, São Paulo despertou o interesse do mercado internacional. O Estado começou a exportar a fruta da variedade Hass para o Chile e para o Japão, depois que missões estrangeiras validaram os requisitos fitossanitários exigidos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e descubra mais sobre o sucesso do mini-abacate brasileiro no mercado global!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Manga, que morreu hoje, foi o mais emblemático goleiro da história

Vídeo: vacas são arrastadas por enchente no Rio de Janeiro

PF investiga uso de obras de Romero Britto e outros artistas para lavar dinheiro do PCC