Batida entre ônibus e caminhão deixa mortos e feridos em Batatais (SP)

Um acidente grave interrompeu o tráfego na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais, no interior de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 2. A colisão entre um ônibus de viagem e um caminhão resultou em uma morte e em pelo menos onze feridos.

