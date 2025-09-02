Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Batida entre ônibus e caminhão deixa mortos e feridos em Batatais (SP)

Um acidente grave interrompeu o tráfego na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais, no interior de São Paulo, na madrugada...

Revista Oeste|Do R7

Um acidente grave interrompeu o tráfego na Rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Batatais, no interior de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 2. A colisão entre um ônibus de viagem e um caminhão resultou em uma morte e em pelo menos onze feridos.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.