Beneficiários do INSS descobrem mais descontos indevidos Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm descoberto mais descontos automáticos não autorizados... Revista Oeste|Do R7 17/06/2025 - 20h56 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Aposentados fazem empréstimo consignado pelo INSS Revista Oeste - Brasil

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm descoberto mais descontos automáticos não autorizados em suas contas bancárias, logo depois do depósito do benefício. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Para entender melhor essa situação alarmante e as implicações para os beneficiários, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Repetir 2021 ou evitar 2021? Eis o dilema são-paulino com Crespo

PF investiga esquema de roubos de carga dos Correios e Mercado Livre

Temporal causa estragos em ao menos 11 cidades do Rio Grande do Sul