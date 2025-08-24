Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Brasil conquista 1ª medalha em Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil alcançou um feito histórico neste sábado, 23, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. O conjunto brasileiro conquistou a medalha...

Revista Oeste|Do R7

Ginástica Rítmica Revista Oeste - Brasil

O Brasil alcançou um feito histórico neste sábado, 23, na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. O conjunto brasileiro conquistou a medalha de prata na prova do grupo geral do Mundial de Ginástica Rítmica, a primeira do país na competição. O país já havia conquistado medalhas em torneios internacionais, mas nunca em um campeonato mundial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista histórica!

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.