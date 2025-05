Brasil registra 1,6 mil focos de queimadas em abril O Brasil registrou 1,64 mil focos de incêndio em abril de 2025. O número representa uma queda de 37,2% comparado ao mesmo mês em 2024... Revista Oeste|Do R7 05/05/2025 - 12h20 (Atualizado em 05/05/2025 - 12h20 ) twitter

Brasil registra 1,6 mil focos de queimada em abril Revista Oeste - Brasil

O Brasil registrou 1,64 mil focos de incêndio em abril de 2025. O número representa uma queda de 37,2% comparado ao mesmo mês em 2024, quando houve 2,61 mil ocorrências. O Cerrado concentrou a maior parte das queimadas, com 595 registros, equivalente a 36,3% do total, segundo dados do BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

