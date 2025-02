Brasileiro, homem mais velho do mundo recebe aposentadoria do INSS há 46 anos O cearense João Marinho Neto, de 112 anos, é o homem mais velho do mundo, conforme o LongeviQuest, companhia em que o Guinness se... Revista Oeste|Do R7 24/01/2025 - 22h46 (Atualizado em 24/01/2025 - 22h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os segurados começarão a receber os valores ajustados do INSS a partir de 3 de fevereiro | Foto: Reprodução/Flickr

O cearense João Marinho Neto, de 112 anos, é o homem mais velho do mundo, conforme o LongeviQuest, companhia em que o Guinness se baseia. Em 1978, ou seja, há 46 anos, ele começou a receber do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aposentadoria de empregador rural, logo depois de seu 62º aniversário. O órgão divulgou os dados nesta quinta-feira, 23.

Para saber mais sobre a história inspiradora de João Marinho Neto, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

ONG ligada ao PCC ajuda ex-companheiro de cela de Marcola

Sabesp prorroga tarifa social por 6 meses

Previsão indica chuvas intensas para 20 Estados entre sexta-feira e sábado