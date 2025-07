Calor extremo e ar seco atingem centro-norte do Brasil nesta terça-feira, 22 Nesta terça-feira, 22, o avanço de uma massa de ar quente e seco impulsiona o calor pelo centro-norte do país, com registros de até... Revista Oeste|Do R7 22/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 06h37 ) twitter

Nesta terça-feira, 22, o avanço de uma massa de ar quente e seco impulsiona o calor pelo centro-norte do país, com registros de até 38°C em Estados como Mato Grosso, Tocantins, Pará e Maranhão. Simultaneamente, a umidade relativa do ar atinge índices críticos, inferiores a 15% em diversas localidades — patamar comparável ao registrado em desertos.

Para mais detalhes sobre essa situação alarmante e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

