Caminhão dos Correios tomba na Rodovia Bandeirantes: carga de doações espalhada na pista Parte da carga caiu na pista, na altura do município de Santa Bárbara d'Oeste, no interior paulista.Leia a matéria completa no nosso...

Revista Oeste| 09/05/2024 - 14h03 (Atualizado em 09/05/2024 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share