Candidatos surpreendidos com adiamento do 'Enem dos concursos' Cidadãos alegam que não foram avisados do adiamento. O post Candidatos vão a local de prova fazer o 'Enem dos concursos' — sem saber...

Revista Oeste| 05/05/2024 - 21h32 (Atualizado em 05/05/2024 - 21h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share