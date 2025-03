Cansado, Zeca Pagodinho recusa cachê de R$ 400 mil para cantar em SP Zeca Pagodinho não vai cantar no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. No Carnaval de 2025, o artista carioca prefere principalmente...

Zeca Pagodinho não vai cantar no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. No Carnaval de 2025, o artista carioca prefere principalmente o descanso. Figura tradicional do Camarote Brahma, o sambista recusou um cachê de R$ 400 mil para se apresentar durante a madrugada. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

