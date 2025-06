Cantor sertanejo é atingido por fogo durante apresentação; veja vídeo Durante apresentação no Pontal Rodeo Music, em Pontal (SP), o cantor sertanejo Léo Oliveira, da dupla com Raphael, sofreu queimaduras... Revista Oeste|Do R7 09/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 09/06/2025 - 13h37 ) twitter

Léo Oliveira mostrou como ficou seu rosto depois de ser atingido por fogo em show | Foto: Reprodução/Instagram/@leo_leoeraphael Revista Oeste - Brasil

Durante apresentação no Pontal Rodeo Music, em Pontal (SP), o cantor sertanejo Léo Oliveira, da dupla com Raphael, sofreu queimaduras ao ser atingido por fogo de uma máquina de efeitos especiais na madrugada do domingo 8.

