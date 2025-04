Cantor sertanejo morre aos 23 anos em Santa Catarina O cantor sertanejo Cezar Fernandes Filho, de 23 anos, morreu em um acidente de trânsito no último sábado, 19, na rodovia SC-451, nas... Revista Oeste|Do R7 22/04/2025 - 12h53 (Atualizado em 22/04/2025 - 12h53 ) twitter

O cantor sertanejo Cezar Fernandes Filho sofreu um acidente de trânsito no último sábado, 19, e não resistiu aos ferimentos

O cantor sertanejo Cezar Fernandes Filho, de 23 anos, morreu em um acidente de trânsito no último sábado, 19, na rodovia SC-451, nas proximidades do Rancho Xaxim, no município de Curitibanos, em Santa Catarina.

