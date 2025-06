Centro-Oeste enfrenta calor intenso e umidade crítica nesta quarta-feira, 18 Nesta quarta-feira, 18, o Centro-Oeste do Brasil enfrenta uma combinação de calor intenso e baixos índices de umidade relativa do... Revista Oeste|Do R7 18/06/2025 - 06h35 (Atualizado em 18/06/2025 - 06h35 ) twitter

Nesta quarta-feira, 18, o Centro-Oeste do Brasil enfrenta uma combinação de calor intenso e baixos índices de umidade relativa do ar. Cidades de Mato Grosso, Goiás e norte do Mato Grosso do Sul devem registrar temperaturas acima de 34 °C, com destaque para Sinop e Cuiabá. Em Campo Grande, a máxima prevista é de 28 °C, com céu limpo e tempo firme.

