Chuvas intensas causam alagamentos em mais de 40 cidades do RS

Revista Oeste|Do R7

Equipes da Defesa Civil monitoram a situação na região mais afetada, enquanto ações emergenciais seguem em andamento | Foto: Reprodução/SBT Revista Oeste - Brasil

Depois de um fim de semana marcado por chuvas intensas, mais de 40 cidades do Rio Grande do Sul enfrentaram alagamentos. Alguns municípios gaúchos sofreram danos estruturais e interrupções de energia até a manhã desta segunda-feira, 25.

