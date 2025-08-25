Chuvas intensas causam alagamentos em mais de 40 cidades do RS Depois de um fim de semana marcado por chuvas intensas, mais de 40 cidades do Rio Grande do Sul enfrentaram alagamentos. Alguns municípios... Revista Oeste|Do R7 25/08/2025 - 16h40 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h40 ) twitter

Equipes da Defesa Civil monitoram a situação na região mais afetada, enquanto ações emergenciais seguem em andamento | Foto: Reprodução/SBT Revista Oeste - Brasil

Depois de um fim de semana marcado por chuvas intensas, mais de 40 cidades do Rio Grande do Sul enfrentaram alagamentos. Alguns municípios gaúchos sofreram danos estruturais e interrupções de energia até a manhã desta segunda-feira, 25.

Para mais detalhes sobre os impactos e as ações de emergência, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil.

