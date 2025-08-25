Chuvas intensas causam alagamentos em mais de 40 cidades do RS
Depois de um fim de semana marcado por chuvas intensas, mais de 40 cidades do Rio Grande do Sul enfrentaram alagamentos. Alguns municípios gaúchos sofreram danos estruturais e interrupções de energia até a manhã desta segunda-feira, 25.
