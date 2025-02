Chuvas intensas devem atingir Centro-Oeste, Norte e Nordeste nesta semana Estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Nordeste devem ser atingidos por fortes chuvas ao longo desta semana. De acordo com o... Revista Oeste|Do R7 24/02/2025 - 21h26 (Atualizado em 24/02/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

inmet

Estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Nordeste devem ser atingidos por fortes chuvas ao longo desta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os acumulados podem ultrapassar 80 mm em áreas como o noroeste de Mato Grosso, sul de Rondônia, sul e nordeste do Pará, além do norte do Maranhão, Piauí e Ceará.

Para mais detalhes sobre as previsões e impactos das chuvas, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Brasil.

Leia Mais em Revista Oeste - Brasil:

Bahia produz esmeraldas que valem bilhões

SP registra ao menos 880 furtos de celulares durante pré-Carnaval

PF investiga ligação entre o PCC e produtoras de funk em São Paulo