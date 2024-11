Cidade na Paraíba decreta calamidade pública por causa de avanço do mar sobre casas Baía da Traição tem 9 mil habitantes e está a 92 quilômetros de João Pessoa, capital da Paraíba Revista Oeste|Do R7 13/11/2024 - 17h30 (Atualizado em 13/11/2024 - 18h12 ) twitter

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba aprovou o decreto de calamidade pública, que entrou em vigor no dia 7 de novembro de 2024 - Reprodução / Wikipedia

A cidade de Baía da Traição, no norte da Paraíba, decretou calamidade pública depois de o mar avançar sobre casas da região. O município tem 9 mil habitantes e está a 92 quilômetros de João Pessoa, capital do Estado.

Baia da Traição sofre com erosão costeira. Os habitantes do bairro Praia do Forte precisaram deixar suas residências depois de o avanço da água destruir 20 domicílios. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o mar chegou a avançar 6 metros em um ano.

