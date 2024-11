Cidades brasileiras correm o risco de se tornarem ‘narcorregiões’, alerta promotor Cidades brasileiras correm o risco de se tornarem ‘narcorregiões’, alerta promotor Revista Oeste|Do R7 16/11/2024 - 13h28 (Atualizado em 16/11/2024 - 13h28 ) twitter

Imagem Gritzbach no chão

O Brasil está prestes a ter que lidar com mais um problema na área de segurança pública: a transformação de metrópoles em "narcorregiões", ou seja, áreas que a despeito da estrutura do Estado ficam sob controle do crime organizado, sobretudo a parte responsável pelo tráfico de drogas. Esse é o temor de César Dario Mariano da Silva, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Brasil para entender mais sobre essa grave situação.

