Condenada pelo assassinato do menino Bernardo Boldrini é encontrada morta em presídio no RS Edelvânia Wirganovicz, condenada, em 2019, pela morte de Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, foi encontrada morta, nesta terça-... Revista Oeste|Do R7 23/04/2025 - 16h28 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h28 )

Edelvânia Wirganovicz

Edelvânia Wirganovicz, condenada, em 2019, pela morte de Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, foi encontrada morta, nesta terça-feira, 22, no Instituto Penal Feminino de Porto Alegre. A Polícia Penal do Rio Grande do Sul trata o caso como suspeita de suicídio.

