Conheça a cidade onde 93% da população depende do Bolsa Família

No Amapá, Itaubal depender de assistência do Estado é regra. O desenvolvimento local é similar ao de um país miserável, a prefeitura gasta mais do que arrecada e a economia é pobre, dependente, basicamente, dos repasses do governo federal. Por lá, mais de 90% da população depende do Bolsa Família para fechar as contas.

